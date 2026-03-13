Ritual Tides: Gameplay-Trailer zum atmosphärischen Insel-Horror

Ritual Tides zeigt erstmals Gameplay – der neue Trailer öffnet das Tor zu einer unheilvollen Inselwelt.

Vertpaint präsentiert den ersten Gameplay‑Trailer zu Ritual Tides und gewährt einen eindringlichen Blick auf die abgelegene Insel Hortus, deren karge Landschaften und verlassene Siedlungen eine düstere Vergangenheit verbergen.

Das Horror‑Projekt entsteht unter einem erfahrenen Team, das von einem ehemaligen Blizzard‑Direktor als Seal Team of Game Development bezeichnet wurde. Unterstützung erhält Ritual Tides zudem vom renommierten Horrorautor Adam Nevill sowie vom Horror‑Creator Daz Games, der als Figur Phineam im Spiel auftaucht.

Der Trailer führt in die raue Umgebung der britischen Insel im 19. Jahrhundert, auf der Spieler nach dem Erwachen an einer unwirtlichen Küste um ihr Überleben kämpfen.

Die Reise führt durch trostlose Landstriche, verfallene Dörfer und die Überreste einer einst lebendigen Gemeinschaft, deren Niedergang sich wie ein Schatten über Hortus legt. Ritual Tides setzt dabei auf eine bedrückende Atmosphäre, die durch die detailreiche Darstellung der Umgebung verstärkt wird.

Für das einzigartige Bewegungs‑ und Kampfsystem wurde die technische Basis des Spiels vollständig neu aufgebaut. Vertpaint verfolgt das Ziel, eine visuelle Qualität zu erreichen, die moderne AAA‑Produktionen übertrifft, und verbindet diese mit einem immersiven First‑Person‑Design, das jede Begegnung intensiv wirken lässt.

Die Kombination aus Erkundung, direkter Konfrontation und stetiger Bedrohung soll Ritual Tides zu einem besonders eindringlichen Horrorerlebnis machen.

Ritual Tides befindet sich derzeit für PC in Entwicklung, während Konsolenversionen noch in diesem Jahr folgen sollen.