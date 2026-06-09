Rivage: Neue Details zur Story und den Rätseln auf der A.R.E.S.-Station

Nach der kürzlich bestätigten Veröffentlichung am 13. August 2026 für PC haben Publisher Raw Fury und Entwickler Exnilo Studio weitere Details zum First-Person-Puzzlespiel Rivage vorgestellt.

Im Mittelpunkt der Geschichte steht Miranda, die auf der verlassenen A.R.E.S.-Station nach Antworten auf das mysteriöse Verschwinden ihrer Crew sucht. Gleichzeitig muss sie einem rätselhaften kosmischen Phänomen entkommen, das die Realität selbst zu verändern scheint.

Die Entwickler setzen dabei auf eine Mischung aus Erkundung, Storytelling und komplexen Rätseln. Die vollständig interaktive Raumstation dient nicht nur als Schauplatz, sondern auch als wichtiger Bestandteil der Erzählung. Überall finden sich Dokumente, Forschungsdaten, persönliche Aufzeichnungen und versteckte Hinweise, die nach und nach die Geschichte der ehemaligen Besatzung offenbaren.

Ein besonderer Fokus liegt auf den Rätselmechaniken. Spieler müssen beschädigte Systeme reparieren, Maschinen wieder aktivieren und Herausforderungen lösen, die mit Schwerkraft, Magnetismus und sogar dem Fluss der Zeit spielen. Laut den Entwicklern sind sämtliche Rätsel eng mit der Handlung verbunden und sollen direkt zum Verständnis der Ereignisse auf der Station beitragen.

Unterstützt wird Miranda dabei vom sogenannten K9-System, das wichtige Entdeckungen dokumentiert und bereits gelöste Rätsel speichert. Dadurch sollen Spieler den Überblick behalten und sich stärker auf die Erforschung der Anomalien konzentrieren können.

Rivage setzt insgesamt auf eine eher ruhige, atmosphärische Spielerfahrung, die wissenschaftliche Mysterien mit einer persönlichen Geschichte über Isolation, Verlust und Hoffnung verbindet.

Der Sci-Fi-Puzzler erscheint am 13. August 2026 exklusiv für PC via Steam und soll zu einem späteren Zeitpunkt auch für Konsolen erscheinen.