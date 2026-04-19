Rivage: Story-Trailer enthüllt – gefangen in endloser Zeitschleife im All

Rivage wurde mit einem offiziellen Story Trailer vorgestellt und zeigt ein Sci-Fi-Puzzle-Adventure, das auf einer verlassenen Raumstation spielt. Der Titel erscheint 2026 und setzt auf eine düstere Mystery-Atmosphäre im Weltraum.

Im Mittelpunkt steht die Wissenschaftlerin Miranda, die auf der Raumstation A.R.E.S. erwacht und feststellt, dass sie sich in einer endlosen Zeitschleife befindet. Ihre Crew ist verschwunden, zurück bleiben nur Tagebücher, Aufzeichnungen und persönliche Gegenstände, die nach und nach Hinweise auf das Geschehen liefern.

Rivage kombiniert Erkundung und Rätselmechaniken, bei denen Spieler die Station in immer neuen Schleifen untersuchen und Informationen zusammensetzen müssen. Jede Wiederholung bringt neue Erkenntnisse, die dabei helfen, das Geheimnis der Station zu entschlüsseln.

Unterstützt wird Miranda von einem Begleiter namens K9, der Entdeckungen über mehrere Zeitschleifen hinweg verfolgt und dabei hilft, Zusammenhänge zwischen den einzelnen Durchläufen herzustellen. Dadurch entsteht ein fortlaufender Fortschritt trotz der wiederkehrenden Zeitschleife.

Das Spiel setzt auf eine Mischung aus Sci-Fi-Mystery und Puzzle-Design und baut seine Geschichte Stück für Stück über Erkundung und gesammelte Informationen auf.