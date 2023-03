Road 96: Mile 0: Gameplay-Szenen aus dem Roadtrip

Schaut euch in einem neuen Video Gameplay-Szenen aus dem Prequel zum narrativen Roadtrip Road 96 Mile 0 an.

Mit Road 96: Mile 0 erscheint am 04. April 2023 die Vorgeschichte zum im Jahr 2022 mehrfach aufgezeichneten narrativen Abenteuer Road 96. Mile 0 spielt im fiktiven Staat Petria, der sich auf den Weg in die Diktatur befindet.

Ihr schlüpft während eures Abenteuers in die Rolle von Zoe und Kaito, zwei Teenager mit sehr unterschiedlichen Hintergründen und Überzeugungen. Zoe, die ihr vielleicht aus Road 96 kennt, stammt aus dem reichen Teil der Stadt und ihr Vater ist Ölminister, für die Regierung von Präsident Tyrak. Kaito, eine Figur aus Lost in Harmony, wurde in der gefährlichen Colton Citry geboren. Um der Umweltverschmutzung der Stadt zu entkommen, sind Kaito und seine Eltern in die reiche Wohnsiedlung White Sands gezogen.

Zoe kommt Kaito immer näher und sie freunden sich an. Kaitos Dunkelheit scheint hier sehr anziehend zu sein. Gemeinsam verbringen Sie ihre Zeit damit, geheimnisse des Landes und über ihren eigenen Vater aufzudecken.

Warum musste Zoe fliehen? Was geschah wirklich 1986 beim Grenzangriff? Werden Zoe und Kaito ihre Freundschaft aufrechterhalten können? Dies gilt es in Road 96: Mile Zero herauszufinden!

Road 96: Mile Zero erscheint am 4. April für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 5 und Nintendo Switch. Das musikalisch untermalte Abenteuer wird von DigixArt entwickelt und von Ravenscourt auf den Markt gebracht.

