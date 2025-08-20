Road Kings: Next-Gen Truck Simulation vorgestellt

Road Kings wurde während der Opening Night Live vorgestellt und ist das Truck-Simulationsspiel der nächsten Generation von Saber Interactive und Focus Entertainment.

Road Kings lädt die Spieler dazu ein, sich in einer realistischen Simulation hinter das Steuer eines 40-Tonnen-Sattelschleppers zu setzen und Güter durch die weiten und lebendigen Landschaften des amerikanischen Südens zu transportieren.

Von den bescheidenen Anfängen als unerfahrener Fahrer bis hin zum Aufstieg zum erfahrenen Eigentümer und Betreiber werden die Spieler sich ihren eigenen Ruf erarbeiten, indem sie sich in hartem Wettbewerb behaupten, wertvolle Partnerschaften schmieden und unvorhersehbaren Gefahren trotzen.

Road Kings fordert euch heraus, Routen, Fracht und Kundenanforderungen in einer Welt zu managen, in der die Reise selbst eure Karriere prägt. Fahrt lange Strecken in originalgetreu nachgebauten Markentrucks und erkundet Gebiete voller Details, ikonischer Sehenswürdigkeiten und unvorhersehbarer Herausforderungen.

„Wir freuen uns sehr, gemeinsam mit unserem langjährigen Partner Saber Interactive eine weitere spannende Reise zu beginnen“, sagt John Bert, Geschäftsführer von Focus Entertainment. „Road Kings ist ein Projekt, das das technische Know-how von Saber mit der Leidenschaft von Focus Entertainment für immersive Simulationserlebnisse vereint. Gemeinsam wollen wir den Spielern ein noch intensiveres Spielerlebnis und ein dynamischeres Abenteuer bieten. Wir können es kaum erwarten, dass die Fans sich hinter das Steuer setzen und alles entdecken, was dieser neue Titel zu bieten hat.“ „Als gebürtiger Floridianer ist es großartig zu sehen, wie Teile meines Heimatstaates in Road Kings nachgebildet werden. Als Kind habe ich Hunderte von Stunden auf diesen Straßen verbracht, und jetzt erwecken wir sie in einem Spiel zum Leben, das eine neue Kategorie im Simulationsbereich schafft. Ich bin sehr glücklich, Teil dieser Reise zu sein, und habe das Spiel persönlich sehr gerne gespielt“, sagte Matthew Karch, CEO von Saber.

Setzteuch ans Steuer eines 40-Tonnen-Sattelschleppers und transportierte Fracht durch die Küstenebenen des amerikanischen Südens. Verwaltet mehrere Aufträge, Anhänger und Routen, vom geschäftigen Jacksonville bis zu den schattigen Straßen des historischen Savannah.

Beginnt als unerfahrener Fahrer und begegnet e gerissenen Rivalen, hilfsbereiten Verbündeten, gefährlichen Wetterbedingungen und tückischen Straßen, während ihr Langstreckentransporte übernehmt, um sich in der immersiven Welt von Road Kings einen Ruf als erfahrener selbstständiger Fuhrunternehmer zu erarbeiten.

Steigert euren Ruf, meistert gefährliche Situationen, stellt euch euren Rivalen und übernehmt Langstreckentransporte in einer lebendigen, reaktiven Welt.

Übernehmt die Kontrolle über euren Lkw in einer Simulation der nächsten Generation, in der jeder Aspekt zählt, vom Gewicht über Verschleiß, Bremsen, Drehmoment, Reifen und Getriebe bis hin zu dynamischen Wetterbedingungen und Straßenbelägen. Fahrt lange Strecken in originalgetreu nachgebildeten, anpassbaren Marken-Lkws.

Taucht ein in eine Welt im Wandel, in der ein skrupelloses Unternehmen im Süden expandiert und im Namen des Profits eine Katastrophe heraufbeschwört haben. Wenn die Katastrophe zuschlägt, könnt nur ihr sie überstehen. Rettet Gemeinden, liefert wichtige Hilfsgüter und beweist, dass auf der Straße eine helfende Hand den entscheidenden Unterschied machen kann.

Schreibt eure eigene Road Kings-Geschichte, indem ihr euch bei Fahrern, Disponenten und Agenturen einen guten Ruf erwerbt. Wählt euren Weg zum Erfolg, indem ihr eure Kundenbasis diversifiziert oder werdet zum Star-Anbieter für nur wenige Kunden. Geht noch einen Schritt weiter mit dem asynchronem Multiplayer: Tretet einem Unternehmen bei oder gründet selbst eines und erklimmt die globalen Ranglisten.

Begebt euch auf die offene Straße und reist durch atemberaubende Landschaften, die von der realen Grenze zwischen Florida und Georgia inspiriert sind. Navigieret auf den Interstates mit Straßenschildern, achtet auf euer Diesel, haltet Ausschau nach Polizisten und befolgt die Vorschriften, denn Abkürzungen können euer Portemonnaie, eure Zeit und euren Ruf beeinträchtigen.

Road Kings ist für eine Veröffentlichung 2026 auf PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC geplant.