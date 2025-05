RoadCraft: CGI-Trailer zum riesigen Sandkasten

Heute haben Focus Entertainment und Saber Interactive den ultimativen Trailer vor dem Start von RoadCraft veröffentlicht, dem Next-Gen-Schwermaschinen-Simulation und Sandbox-Spiel, in dem die Spieler die Welt nach dem Ende neu gestalten.

Mit atemberaubender CGI – mit freundlicher Unterstützung von Digic Entertainment, demselben Studio, das auch für den epischen The Angels of Death CGI-Trailer zu Space Marine 2 verantwortlich ist – bleibt der „Sandbox Memories“-Trailer von RoadCraft den technischen und grafischen Fähigkeiten des Spiels treu.

Die majestätische visuelle Kulisse verschmilzt mit den vertrauten Bildern eines Kindes, das mit Bauwagen spielt. Bereitet euch darauf vor, dieses magische Gefühl in einer fortgeschrittenen Version eurer Kindheit im Hinterhof wiederzuerlangen – wo die einzige Grenze eure Fantasie und die eurer Spielplatz Partner ist.

Sammelt beeindruckende Fahrzeuge, stelt den Fuhrpark so zusammen, wie ihr es für richtig haltet, und erfindet mit euren Freunden Geschichten und Szenarien.

Nur noch zwei Wochen bis zur Veröffentlichung am 20. Mai auf PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC, und genau so viel Zeit, um den Fahrzeug-DLC-Bonus Aramatsu Bowhead 30T vorzubestellen und zu erhalten. RoadCraft knüpft an Bau-Sandkasten-Fantasien an, an die sich viele gerne erinnern.