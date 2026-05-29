RoadCraft: Crawler Pack bringt neue Fahrzeuge und Cargo Scout Variante

Mit dem neuen Crawler Pack erweitert sich RoadCraft um zusätzliche Fahrzeuge und neue Einsatzmöglichkeiten im Gelände.

Das Paket ist ab sofort verfügbar und bringt zwei neue Fahrzeuge ins Spiel: den Aramatsu Forester Neo sowie den Greenway HT Dozer. Beide sind auf unterschiedliche Offroad- und Bauaufgaben ausgelegt und erweitern das bestehende Fahrzeugarsenal.

Zusätzlich wird der Tuz 303 „Karelian“ als neue Cargo-Scout-Variante eingeführt. Dieses Fahrzeug soll vor allem bei Erkundung und Transport in schwierigem Gelände neue Optionen bieten.

Focus Entertainment erweitert damit das Fahrzeugangebot von RoadCraft gezielt um spezialisierte Maschinen, die unterschiedliche Spielstile und Missionsarten unterstützen.

Das Crawler Pack ist ab sofort verfügbar und richtet sich vor allem an Spieler, die den Fokus auf schwere Technik, Gelände-Logistik und Fahrzeugvielfalt legen.