RoadCraft: Die Suche nach dem Stromgenerator im neuen Gameplay-Video

Autor:, in / RoadCraft

In einem weiteren Video könnt ihr euch Spielszenen aus RoadCraft anschauen und euch einen weiteren Einblick in das Simulations-Spiel verschaffen.

In einem neuen Gameplay-Video zu RoadCraft dreht sich alles um die Suche nach einem funktionstüchtigen Stromgenerator – eine zentrale Aufgabe im Rahmen des Wiederaufbaus nach einer Katastrophe.

Ohne Strom funktioniert auf der Baustelle nichts: keine Maschinen, keine Kommunikationsmittel, keine Beleuchtung. Genau hier setzt die gezeigte Spielsituation an. Ihr werdet in ein Gebiet geschickt, in dem sämtliche Energieversorgung zusammengebrochen ist, und müsst euch auf die Suche nach einem Generator begeben, der sich entweder noch bergen oder reparieren lässt.

Weiteres Gameplay könnt ihr euch heute Abend im XboxDynasty Live-Stream auf Twitch anschauen.

Falls ihr uns unterstützen möchtet, dann teilt dieses Video, abonniert den XboxDynasty YouTube-Kanal, hinterlasst einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat – und aktiviert die Glocke, damit ihr sofort benachrichtigt werdet, sobald ein neues Video veröffentlicht wird.