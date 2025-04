RoadCraft: Koop-Trailer beleuchtet Multiplayer-Erlebnis

Autor:, in / RoadCraft

Focus Entertainment und Saber Interactive haben einen Koop-Trailer für RoadCraft veröffentlicht, die Next-Gen-Schwermaschinen-Simulation, in der die Spieler nach dem Untergang ordentlich aufräumen dürfen.

Nach dem Erfolg der Steam Next Fest-Demo, deren Koop-Modus sehr gelobt wurde, lässt dieser neue Trailer jeden wissen, wie viel größer das Spiel sein kann, wenn man es mit anderen Wiederaufbaufreunden spielt.

Seht euch jetzt den Co-Op Trailer an:

Im Trailer könnt ihr sehen, wie der Koop-Modus das Sandbox-Gameplay von RoadCraft aufwertet. Teilt die Last und vervielfacht den Spaß, denn bis zu 4 Spieler können auf der Karte desselben Hosts mitspielen.

Findet heraus, wie Baumaschinen am besten zu bedienen sind und Ressourcen für den Wiederaufbau verwaltet werden können, während ihr Rollen, Aufgaben und den Fuhrpark teilt. Verzweifetn nie an tückischem Gelände, denn ein freundlicher Kran wird immer in der Nähe sein, um euch hochzuheben. Erlebt jedes Mal ein neues Abenteuer, wenn ihr euch neue Wege ausdenkt, um die Arbeit gemeinsam zu erledigen. Viel Spaß bei der Bewältigung der schwierigsten Herausforderungen im Team!

RoadCraft erscheint am 20. Mai für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC. Die Standard- und Rebuild-Editionen sind bereits auf Steam, im PlayStation Store und im Microsoft Store vorbestellbar.