RoadCraft: Kostenloser DLC zur Forstwirtschaft

Mit dem Timberworks Pack erhalten Besitzer der Rebuild-Erweiterung einen kostenlosen DLC für Roadcraft.

Nach der Veröffentlichung der Rebuild-Erweiterung von RoadCraft im September freuen sich Focus Entertainment und Saber Interactive, neue Inhalte für ihr Simulations-Sandbox-Spiel zu veröffentlichen.

Mit dem jetzt veröffentlichten brandneuen Timberworks Pack-DLC zum Thema Forstwirtschaft bieten sie den Spielern neue Rekonstruktionsoptionen.

Das Timberworks Pack ist ab sofort kostenlos für Besitzer der Rebuild-Erweiterung auf PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erhältlich und enthält eine Sammlung spezieller Forstfahrzeuge, die für das Fällen, den Transport und die Erkundung tiefer Waldgebiete gebaut wurden.

Bringt die Kraft des Holzfällens auf eure Baustellen und entdeckt drei neue Fahrzeuge, mit denen ihr noch mehr Gelände erkunden könnt:

Der Aramatsu Forester Neo, ein Holzspediteur, der für hohe Geländegängigkeit und effizienten Holzumschlag entwickelt wurde

Der Don 72 Malamute, ein leichter Off-Road Scout, ideal für Erkundungen und Rätselaufgaben

Der MTK Lesorub 2006, ein Baumvollernter mit starker Traktion und Handling, der sich perfekt für Holzarbeiten eignet

Jede Maschine ist für harte Offroad-Bedingungen ausgelegt und bietet neue Möglichkeiten für das Sammeln von Ressourcen und Industriemissionen. Der DLC ist für Besitzer der Rebuild-Erweiterung kostenlos erhältlich.

Startet eure Fähigkeiten in der neuen kostenlosen Demo von RoadCraft

Die neue Demo von RoadCraft, die ab sofort für PC, Xbox Series X|S und PlayStation 5 erhältlich ist, gibt Spielern die Möglichkeit, die Next-Gen-Schwermaschinen-Simulation des Spiels kostenlos zu erkunden.

In 10 Stunden Spielzeit können neue Spieler weite, von Katastrophen heimgesuchte Landschaften entdecken und wichtige Infrastrukturen wieder aufbauen, während sie die ersten beiden Karten des Spiels erkunden: Precipice und Aftermath.

Ihr müsst euch der Verwüstung nicht alleine stellen, denn die Demo unterstützt den Koop-Modus für bis zu vier Spieler, einschließlich Crossplay, so dass ihr ein Team bilden könnt, um die kommenden Missionen zu bewältigen.

Alle Fortschritte, die ihr in der Demo macht, und alles, was ihr freischaltet, könnt ihr behalten, wenn ihr eine beliebige Edition von RoadCraft jetzt kauft.