RoadCraft: Realistische Physik in Aktion

Schaut euch den neusten Trailer zu RoadCraft an, der euch die realistische Physik des Spiels in Aktion zeigt.

Ihr eigenes Unternehmen führen Spieler auf Xbox Series X|S demnächst in RoadCraft. Mit ihrem Fuhrpark an Baufahrzeugen arbeiten sie weltweit und beseitigen Trümmer in verwüsteten Gebieten, transportieren Fahrzeuge und räumen Hindernisse aus dem Weg.

Entwickler Saber Interactive legt in RoadCraft viel Wert auf die Physik. Ein neuer Trailer verdeutlicht das jetzt.

So steuert ihr echte Baufahrzeuge und bewegt Objekte, die ihr eigenes Gewicht, Masse und Momentum haben.

Schaut euch den Trailer an, um zu sehen, wie jedes Element für sich einzigartig reagiert.

RoadCraft wird am 20. Mai 2025 für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC erscheinen.