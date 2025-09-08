RoadCraft: Rebuild Expansion markiert ersten großen DLC

Focus Entertainment und Saber Interactive kündigen die erste Erweiterung für RoadCraft an, das Sandbox-Spiel rund um die Simulation von Baumaschinen.

Die Rebuild Expansion fügt 2 Karten im Stil Zentraleuropas hinzu:

Kontaminierung: Haucht einer durch seismische Aktivitäten verwüsteten Region neues Leben ein und befreit sie von gefährlichen Chemieabfällen.

Ausspülung: Nehmt eine gewaltige Ölverarbeitungsanlage im Herzen einer zurückgewonnenen Ödnis wieder in Betrieb.

Außerdem werden 5 neue Fahrzeuge eingeführt, um das Potenzial der Next-Gen-Sandbox von RoadCraft noch mehr auszuschöpfen. Mit einem Brückenleger könnt ihr bei Bedarf Brücken errichten und damit neue Wege durch unwegsames Gelände schaffen. Und neue Scout-Varianten, vom rostigen Tuz 119 „Mutt“ bis zum “Expedition” Armiger Thunder, bieten euch neue Möglichkeiten, auch schwerste Missionen zu bewältigen.

Zusätzlich zur Rebuild Expansion erhalten alle Spieler einige kostenlose Inhalte, darunter den Wayfarer ST7050, einen neuen Tanklaster. Das Spiel enthält nun außerdem eine Funktion, auf die die Community schon sehnlichst gewartet hat: Fortgeschrittene Schwierigkeitsoptionen.

Diese reichen von anspruchsvollem Kraftstoffmanagement, bis hin zu schwereren Bedingungen für Convois oder strengeren Regeln zum Bergen von Fahrzeugen, womit eine noch realistischere und anspruchsvollere Erfahrung garantiert wird. Egal ob ihr nach zusätzlichen Herausforderungen oder dem vollen Härtegrad sucht, RoadCraft lässt euch jetzt eure Grenzen testen – ganz nach eurem Geschmack!

Die Rebuild Expansion ist der Auftakt zu einer Reihe regelmäßiger Updates und bietet spannende neue Inhalte mit 2 neuen Karten, 5 neuen Fahrzeugen und hundert neuen Missionen, die es zu erfüllen gilt. RoadCraft – Rebuild Expansion ist für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC als kostenpflichtiger DLC, zusammen mit einigen kostenlosen Inhalten für alle Spieler, erhältlich.

