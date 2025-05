RoadCraft: Sandbox-Bausimulation ab sofort erhältlich

Autor:, in / RoadCraft

Mit einem atmosphärischen Launch-Trailer feiern Focus Entertainment und Saber Interactive heute den Release von RoadCraft, der neuen Sandbox-Bausimulation für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC.

In RoadCraft übernehmen Spielerinnen und Spieler die Kontrolle über schwere Baumaschinen, um von Naturkatastrophen zerstörte Regionen wiederaufzubauen.

Mit RoadCraft, dessen Demo bereits im Vorfeld hochgelobt wurde, öffnen sich die Pforten zu einer riesigen Spielwelt, die Fans realistischer Simulationen ebenso begeistert wie alle, die ihre Kindheitsträume aus dem Sandkasten in einem aufregenden Videospiel ausleben möchten.

Dank der Expertise von Saber Interactive und einer fortschrittlichen Physik-Engine setzt RoadCraft neue Maßstäbe in Sachen Realismus: Die Interaktionen mit der Umgebung wirken authentisch und physikalisch präzise. Ob alleine oder im Koop-Modus mit bis zu vier Personen: Spielerinnen und Spieler können ihrer Kreativität in dieser weitläufigen Sandbox-Welt freien Lauf lassen.

Der Launch-Trailer bereitet Spielerinnen und Spieler auf die Aufgabe des Wiederaufbaus vor: