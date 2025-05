RoadCraft: Um diese Uhrzeit könnt ihr spielen

Autor:, in / RoadCraft

Nächste Woche Dienstag können sich Spieler am Wiederaufbau von Standorten durch Naturkatastrophen beteiligen, in dem sie in Roadcraft schwere Maschinen steuern.

Wann genau ihr Trümmer wegräumen, defekte Geräte austauschen oder Straßen und Brücken neu bauen könnt, hat Entwickler Saber Interactive verraten.

Am 20. Mai können Spieler auf Konsolen demnach direkt im 00:01 Uhr das Spiel starten. Wer auf dem PC spielt, kann erst um 18:00 Uhr loslegen.