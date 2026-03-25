RoadCraft: Wird mit DLC Reclaim Expansion noch größer

Der zweite große DLC für RoadCraft, die Reclaim Expansion, ist ab sofort erhältlich und bietet den Spielern brandneue Regionen, Fahrzeuge und Spielinhalte zum Entdecken.

Focus Entertainment und Saber Interactive freuen sich, die Veröffentlichung der zweiten großen Erweiterung für RoadCraft, die Reclaim Expansion, bekannt zu geben.

Die Reclaim Expansion erweitert RoadCraft um zwei neue Karten. Ob ihr nun in das von Stürmen heimgesuchte Mitteleuropa oder in das von Dürre geplagte Nordafrika reist – diese neuen Karten bieten anspruchsvolle neue Missionen, um diese von Katastrophen heimgesuchten Regionen wieder aufzubauen.

Zusammenbruch im Herbst: Helft dieser neuen, waldreichen Region, sich von den heftigen Stürmen zu erholen, indem ihr Wege freiräumt, die Infrastruktur sichert, Gebäude begutachtet und baufällige Gebäude abreißt, um wertvolle Materialien wiederzugewinnen.

Sommerdürre: Eine anhaltende Dürre hat die Infrastruktur für die rauen Umweltbedingungen untauglich gemacht, und die Spieler müssen sich den Zugang zu Wasser sichern, wichtige Einrichtungen wiederaufbauen und veraltete Strukturen abbauen, um die Region auf ein langfristiges Überleben unter extremen Bedingungen vorzubereiten.

Die Reclaim Expansion führt sieben brandneue Fahrzeuge ein, um die physikbasierte Sandbox der nächsten Generation von RoadCraft weiter auszubauen und zu nutzen.

Dazu gehören der 5111Б Dragline Demolisher, ein schweres Abbruchfahrzeug, das darauf ausgelegt ist, verlassene oder unsichere Gebäude abzureißen und verwertbare Ressourcen zu bergen, sowie der Torque G-175, ein massiver Baumzerkleinerer, der dichte Wälder roden soll, um neue Wege für forstwirtschaftliche Missionen zu schaffen.

Spieler erhalten außerdem ein neues Aufklärungsfahrzeug, ein neues SAR-Fahrzeug, eine neue Variante des Schwerlast-LKWs und einen neuen schweren Sandkipper sowie den Hollander M7, einen neuen Kabelverleger zur Wiederherstellung der Stromversorgung in beschädigten Gebieten.

Diese neue Erweiterung führt ein wichtiges Feature ein: Spieler können nun allein oder im Koop-Modus neue Spieloptionen rund um Abriss und Wiederverwertung erkunden.

Der Abriss ist eine strategische Entscheidung, die es ermöglicht, Materialien zu verwerten und an anderer Stelle wiederzuverwenden, was dem Gameplay von RoadCraft ein neues Gefühl von Autonomie verleiht. Ihr könnt nun auf eure eigene Weise neu bauen, da eure Entscheidungen die Umgebung direkt umgestalten und zukünftige Missionen beeinflussen.

Nach einem zweiten Jahr voller Updates bringt die Erweiterung spannende neue Inhalte für RoadCraft, darunter 2 Karten und 7 Fahrzeuge sowie brandneues Gameplay rund um Zerstörung und Bergung. Die Reclaim Expansion für RoadCraft erscheint heute als kostenpflichtiger DLC für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC.