RoadOut: Post-Apokalypse trifft auf Auto-Combat und Dungeon-Crawling

Mit RoadOut ist ein neues Action-RPG offiziell erschienen, das mehrere Genres miteinander kombiniert und eine postapokalyptische Spielwelt in den Mittelpunkt stellt.

Der Titel wurde von Rastrolabs entwickelt und erscheint für Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S sowie PC.

Im Fokus steht die Geschichte von Claire, einer Söldnerin, die in einer zerstörten Welt zwischen Fraktionen, KI-Geheimnissen und Überlebenskampf agiert. Die sogenannte „Dead Zone“ dient dabei als zentrale Spielwelt, in der unterschiedliche Gruppen um Kontrolle kämpfen.

Gameplay-technisch setzt RoadOut auf einen ungewöhnlichen Mix aus Perspektivenwechseln. Spieler wechseln zwischen Fahrzeug-Exploration in einer 2.5D-ähnlichen offenen Welt und klassischen Twin-Stick-Kämpfen zu Fuß in Dungeons.

Ein zentrales Element ist das Fahrzeug selbst, das nicht nur Transportmittel, sondern auch Kampfeinheit ist. Es kann mit Waffen ausgestattet und im Verlauf des Spiels umfassend modifiziert werden.

Neben Erkundung und Kämpfen bietet RoadOut auch Rennen, Arena-Modi und zerstörungsbasierte Herausforderungen im Stil klassischer Arcade-Racer, untermalt von einem Synthwave-Soundtrack.

Der Launch wird von einem finalen Trailer begleitet, der die verschiedenen Spielsysteme und den Stil des Titels nochmals in den Fokus rückt.