Roadside Research: Undercover Aliens an der Tanke

Als Undercover Aliens führen Spieler in Roadside Research als Tarnung eine Tankstelle.

Roadside Research wird offiziell im ersten Quartal 2026 im Early Access auf Steam, Xbox Series X|S und Xbox Game Pass erscheinen.

Seit der Enthüllung in diesem Sommer hat Roadside Research 400.000 Wunschlisten und 600.000 Demospieler gesammelt, und jetzt bereitet sich die von Außerirdischen betriebene Tankstelle auf eine noch größere Veränderung vor.

Zur Feier des Tages wurde ein brandneuer Trailer veröffentlicht, der neue Features wie das Bemalen von Masken, anpassbare Alien-Hautfarben und Regierungsagenten zeigt, die auftauchen und in Glibber verwandeln.

Roadside Research ist ein Koop-Simulator für 1-4 Spieler, in dem ihr zusammen mit euren Freunden eine Tankstelle leitet, allerdings als Aliens und Undercover.

Euer Auftrag ist es, euch unauffällig zu verhalten und so viele Informationen wie möglich zu sammeln, ohne Verdacht zu erregen.

Ihr betankt Autos, füllt die Regale auf und haltet die Tankstelle am Laufen wie echte Profis.

Die Spieler müssen zwei Bereiche verwalten, die sie im Laufe des Spiels aufrüsten müssen: die Tankstelle selbst, um Kunden zu sammeln und zufriedenzustellen, und die versteckte Forschungsstation der Außerirdischen, um sich auf die Invasion vorzubereiten.

Features:

Chaotisches Koop- oder Solospiel: Betreibt die Station alleine oder bildet ein Team mit Freunden, und sammelt heimlich menschliche Informationen.

Zwei Wege zur Macht: Wählt weise zwischen zwei Tech-Trees, um euer Gas voranzubringen und Forschungspunkte, um eure Alien-Technologie zu verbessern.

Ungewöhnlich befriedigende Simulation: Tankt, füllt die Regale auf und erweitert euren Laden, alles während ihr euch unauffällig anpasst.

Meister der Alien-Täuschung: Perfektioniert eure Tarnung oder riskieret, entdeckt zu werden. Zu viel Misstrauen, und Regierungsagenten verwandeln euch in Glibber.

Xbox Cross-Play: Spiele gemeinsam auf der Xbox Serie X|S und dem Xbox PC.