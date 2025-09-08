ROBLOX: Altersüberprüfung wird ausgeweitet

Auf alle Nutzer soll die Altersüberprüfung in Roblox ausgeweitet werden, die Kommunikationsfunktionen nutzen.

Bis zum Ende des Jahres will Roblox eine Altersüberprüfung für alle Spieler vorschreiben, die im Spiel die Funktionen zur Kommunikation nutzen wollen.

Wie der Entwickler mitteilt, soll eine Kombination aus mehreren Messverfahren das Alter eines Nutzers ermitteln.

„Durch eine Kombination aus Technologie zur Gesichtsaltersschätzung, Altersverifizierung per Ausweis und verifizierter elterlicher Zustimmung wird dieser Prozess eine genauere Messung des Alters eines Nutzers liefern, als sich einfach auf das zu verlassen, was jemand bei der Erstellung eines Kontos eingibt.“

Des Weiteren plant man ein neues System einzuführen, mit denen man die Interaktion zwischen Minderjährigen und Erwachsenen einschränkt, außer, sie kennen sich im echten Leben. Es soll auch als zusätzliche Ebene des Schutzes für den Zugang zu altersgerechten Funktionen und Inhalten beitragen.