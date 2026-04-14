ROBLOX: Enthüllt neue Kids- und Select-Konten für mehr Sicherheit

Roblox führt neue Kids- und Select-Accounts für mehr Sicherheit bei jungen Nutzern ein.

Roblox hat neue Account-Typen namens „Kids“ und „Select“ eingeführt, um die Plattform sicherer und altersgerechter für jüngere Nutzer zu gestalten.

Die neuen „Kids“-Konten richten sich gezielt an jüngere Kinder und setzen standardmäßig auf deutlich strengere Sicherheits- und Schutzfunktionen.

Dadurch erhalten Nutzer in diesem Modus ausschließlich Zugriff auf altersgerechte Inhalte, während Chat-Funktionen stark eingeschränkt oder vollständig deaktiviert sind. Zusätzlich kommen verstärkte Filter für Inhalte und Sprache zum Einsatz, die potenziell ungeeignete Inhalte konsequent ausblenden.

Eltern erhalten zudem umfangreiche Kontrollmöglichkeiten für Bildschirmzeit, Ausgaben sowie Datenschutz-Einstellungen und profitieren von einem besseren Schutz vor unerwünschten Kontakten durch Fremde.

Die „Select“-Konten gehen einen flexibleren Weg und passen die verfügbaren Inhalte und sozialen Funktionen an das jeweilige Alter des Nutzers an. Spieler können dabei nur Spiele nutzen, die für ihre Altersgruppe freigegeben sind, während Chat- und Interaktionsfunktionen eingeschränkt und auf geprüfte oder altersähnliche Kontakte begrenzt werden.

Mit zunehmendem Alter sollen sich nach und nach weitere Funktionen freischalten lassen, wodurch ein kontrollierter Übergang in offenere Nutzererfahrungen entsteht.

Mit diesem Schritt reagiert Roblox auf den anhaltenden Fokus rund um Kinderschutz im digitalen Raum und versucht, das Risiko unerwünschter Kontakte sowie unangemessener Inhalte deutlich zu reduzieren. Die Plattform setzt damit stärker auf gestufte Zugriffsmodelle, die Sicherheit und altersgerechte Nutzung konsequent miteinander verbinden sollen.