ROBLOX: Formel E startet mit Electric Lap

Die ABB FIA Formula E World Championship ist ab sofort auf der Gaming-Plattform Roblox vertreten. Mit dem neuen Erlebnis „Formula E: Electric Lap“, entwickelt vom Gaming- und Entertainment-Studio Feenix, wird die Rennserie erstmals als spielbares Multiplayer-Format innerhalb von Roblox umgesetzt.

Electric Lap überträgt zentrale Elemente der Formel E in ein interaktives Spielumfeld. Spieler treten in Straßenrennen gegeneinander an, verwalten Energie, nutzen den ATTACK MODE und treffen taktische Entscheidungen während des Rennens. Das Gameplay orientiert sich an urbanen Rennszenarien und kombiniert Motorsport-Mechaniken mit den sozialen Funktionen von Roblox.

Zum Start bietet Electric Lap unter anderem:

Vier Fahrzeuggenerationen der Formel E (GEN1 bis GEN4)

Offizielle Teams aus Vergangenheit und Gegenwart, darunter Porsche, Jaguar und Nissan

Reale und fiktive Rennstrecken, inspiriert von Städten wie Miami, Tokio und London

Umfangreiche Fahrzeug- und Avatar-Anpassungen inklusive übertragbarer Roblox-Items

Multiplayer-Rennen mit Fokus auf strategischem Energiemanagement

Das Erlebnis richtet sich vor allem an jüngere Zielgruppen, die über Spieleplattformen mit Motorsport-Inhalten in Kontakt kommen. Innerhalb der Saison 2025/26 sind weitere Inhalte geplant, darunter neue Strecken, zeitlich begrenzte Events rund um echte Rennwochenenden sowie regelmäßige Updates.

Jeff Dodds, CEO, Formel E: „Die Formel E hat schon immer Grenzen verschoben und das Mögliche im Motorsport neu definiert. Der Launch von Electric Lap auf Roblox führt diese Mission konsequent fort. Wir ermöglichen Millionen jungen Spielern, den Nervenkitzel des elektrischen Rennsports durch Gameplay zu entdecken, das Spaß macht und echte kreative Freiheit bietet. Ich freue mich sehr über diese Zusammenarbeit und bin gespannt, wie sie sich im Laufe der kommenden Saison weiterentwickeln wird.“ Michelle Perez Barrous, General Manager bei Feenix Studio: „Die Formel E ist eine der innovativsten Sportmarken der Welt – diese Energie in Roblox zu bringen, ist daher eine perfekte Verbindung. Gen Z und Gen Alpha entwickeln ihre Fanbindung durch Spiele: durch Welten, die sie selbst gestalten können, durch Gemeinschaften, denen sie angehören, und durch Erlebnisse, zu denen sie immer wieder zurückkehren. Unser Ziel mit Electric Lap war es, die strategische und nachhaltige DNA der Formel E in etwas zu übersetzen, das Spieler wirklich erleben können – von taktischen Entscheidungen und Energiemanagement über Stadtkurse bis hin zur Kultur des Fahrerlagers. Roblox ist der Ort, an dem diese Generation bereits zu Hause ist, und wir freuen uns, die Formel E dabei zu unterstützen, sie dort auf sichere, moderierte und authentische Weise zu erreichen.“ Sanjay Shivaram, Brand Licensing & Retail Director, Formel E: „Die Formel E steht für Innovation – auf der Rennstrecke und darüber hinaus. Mit dem Start auf Roblox schaffen wir einen neuen Zugang für junge Fans, die Faszination des elektrischen Rennsports auf frische, interaktive Weise zu entdecken. Gemeinsam haben wir ein Erlebnis geschaffen, das das Herz unseres Sports Millionen von Spielern näherbringt – genau dort, wo sie bereits spielen und kreativ sind.“

Electric Lap ist ab sofort weltweit auf Roblox verfügbar.