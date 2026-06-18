ROBLOX: Könnte die Spielebranche dominieren, warnt Epic-Chef

Vor Unreal Fest 2026 hat Epic-Games-Chef Tim Sweeney erneut deutliche Kritik an zentralisierten Plattformen geäußert. Diesmal richtete sich seine Warnung unter anderem gegen den wachsenden Einfluss von Roblox.

Sweeney erklärte, die Spieleindustrie stehe seiner Ansicht nach vor zwei möglichen Zukunftsszenarien. Eines davon sei eine Entwicklung, bei der Roblox seine Reichweite weiter ausbaut und einen immer größeren Teil des Marktes auf sich vereint.

Dabei bezeichnete er Roblox als eine zentralisierte Plattform mit einem einzelnen Gatekeeper, die Inhalte zu einer austauschbaren Ware mache, mehr als 70 Prozent der Umsätze einbehalte und inzwischen rund 450 Millionen Nutzer erreiche.

Nach Ansicht des Epic-CEOs stellt diese Entwicklung eine ernsthafte Herausforderung für Spieleentwickler dar. Bereits in der Vergangenheit hatte sich Sweeney wiederholt gegen geschlossene Plattform-Ökosysteme ausgesprochen und dabei unter anderem Apple, Google, Steam sowie die Konsolenhersteller kritisiert.

Als Gegenmodell präsentierte er seine Vision von „Team Open“. Dahinter steht die Idee einer offeneren Spielebranche, in der Entwickler, Plattformbetreiber und Technologieanbieter gemeinsam Standards schaffen und die Zukunft des Mediums gestalten.

Ob sich diese offene Strategie langfristig gegen große Plattformen wie Roblox durchsetzen kann, bleibt abzuwarten. Die Aussagen zeigen jedoch, dass Sweeney die zunehmende Konzentration von Nutzern und Inhalten auf wenigen Plattformen weiterhin kritisch betrachtet.