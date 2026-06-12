ROBLOX: Mehr als 150 Klagen wegen mangelndem Kinderschutz eingereicht

Roblox sieht sich mit Hunderten Klagen konfrontiert, die dem Unternehmen unzureichenden Schutz von Kindern vorwerfen.

Gegen Roblox wurden in den USA mittlerweile mehr als 150 Klagen auf Bundesebene eingereicht. Weitere Verfahren laufen auf Ebene einzelner US-Bundesstaaten. Die Kläger werfen dem Unternehmen vor, Kinder nicht ausreichend vor sexuellen Straftätern auf der Plattform geschützt zu haben.

Im Mittelpunkt der Auseinandersetzung steht dabei nicht nur der Inhalt der Vorwürfe, sondern auch die Frage, ob die Verfahren vor ordentlichen Gerichten oder im Rahmen privater Schiedsverfahren verhandelt werden sollen.

Streit um Schiedsverfahren

Laut den Nutzungsbedingungen von Roblox stimmen Nutzer bei der Registrierung einer Schiedsklausel zu. Diese sieht vor, dass bestimmte Streitigkeiten nicht vor einem Richter oder Geschworenengericht verhandelt werden, sondern durch ein Schiedsverfahren geklärt werden.

Mehrere Kläger und ihre Rechtsvertreter kritisieren dieses Vorgehen. Sie argumentieren, dass schwerwiegende Vorwürfe rund um den Schutz von Kindern öffentlich und transparent behandelt werden sollten.

Gegenüber Bloomberg äußerte eine Klägerin namens Myra den Vorwurf, Roblox wolle die Verfahren aus der Öffentlichkeit heraushalten.

Hunderte Eltern forderten Änderungen

Bereits im Februar hatten nach Berichten rund 800 Eltern einen Brief an den Vorstand von Roblox geschickt. Darin forderten sie das Unternehmen auf, entsprechende Verfahren nicht in nicht-öffentliche Schiedsverfahren zu verlagern.

Auch Vertreter der beteiligten Kanzleien kritisierten, dass Fragen der Kindersicherheit nicht hinter verschlossenen Türen behandelt werden sollten.

Gerichte blockieren Anträge

Bloomberg zufolge haben mehrere Gerichte bislang Anträge von Roblox zurückgewiesen, Verfahren im Zusammenhang mit Vorwürfen sexueller Übergriffe in Schiedsverfahren zu verlagern.

Ähnliche Entscheidungen sollen auch andere Plattformen wie Discord betroffen haben. Die betroffenen Unternehmen haben gegen diese Entscheidungen teilweise Berufung eingelegt.

Roblox weist Vorwürfe zurück

Eine abschließende gerichtliche Bewertung der Vorwürfe liegt bislang nicht vor. Die Verfahren befinden sich weiterhin in unterschiedlichen Stadien.

Roblox steht seit Jahren unter Beobachtung von Kinderschutzorganisationen und Aufsichtsbehörden. In einigen Ländern, darunter die Türkei, wurde der Zugang zur Plattform zeitweise eingeschränkt oder untersagt. Zudem sorgte das Unternehmen in der Vergangenheit für Diskussionen, nachdem es Nutzerkonten von Personen entfernt hatte, die nach eigenen Angaben selbst gegen mutmaßliche Straftäter auf der Plattform vorgehen wollten.