ROBLOX: Neue App für Microsoft Store und Xbox auf PC veröffentlich

Roblox hat eine neue App für den Microsoft Store und Xbox auf dem PC veröffentlicht!

Roblox hat eine überarbeitete App für den Microsoft Store und Xbox auf PC veröffentlicht, die die alte Version ersetzt und erstmals native Unterstützung bietet.

Zu den Neuerungen zählen:

Bessere Performance und Stabilität auf Windows-PCs

Xbox-Profil-Integration, um einfacher mit Freunden auf Konsole oder PC zu spielen

Vorbereitung auf künftige Microsoft-Geräte wie die kommenden ROG Xbox Ally Handhelds

Nahtlose Robux-Käufe über das Microsoft-Konto, mit geräteübergreifender Balance

Spieler können ihre Roblox- und Microsoft-Konten verknüpfen, um zusätzliche Features zu nutzen – darunter eine verbesserte Freundesliste mit Xbox-Kontakten.

Roblox zählt seit seinem Start im Microsoft Store zu den meistgespielten und am besten bewerteten Titeln mit über 380.000 Reviews und einer Wertung von 4+ Sternen.