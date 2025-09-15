ROBLOX: Neue App für Microsoft Store und Xbox auf PC veröffentlich

Roblox hat eine überarbeitete App für den Microsoft Store und Xbox auf PC veröffentlicht, die die alte Version ersetzt und erstmals native Unterstützung bietet.
Zu den Neuerungen zählen:
- Bessere Performance und Stabilität auf Windows-PCs
- Xbox-Profil-Integration, um einfacher mit Freunden auf Konsole oder PC zu spielen
- Vorbereitung auf künftige Microsoft-Geräte wie die kommenden ROG Xbox Ally Handhelds
- Nahtlose Robux-Käufe über das Microsoft-Konto, mit geräteübergreifender Balance
Spieler können ihre Roblox- und Microsoft-Konten verknüpfen, um zusätzliche Features zu nutzen – darunter eine verbesserte Freundesliste mit Xbox-Kontakten.
Roblox zählt seit seinem Start im Microsoft Store zu den meistgespielten und am besten bewerteten Titeln mit über 380.000 Reviews und einer Wertung von 4+ Sternen.
Der Hauptgrund für die Umstellung ist, dass die alte Version für Multiaccount und Bots genutzt wurde. Und so lassen sich am PC auch keine zwei Instanzen benutzen, die Browser Version schlisst, die Windows Version und umgekehrt …
Mein Kind wird es feiern
Naja, die Kinder werden sich freuen ^^