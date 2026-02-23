ROBLOX: Verbrennt mehr Spielzeit als Steam und PlayStation zusammen

Die Nutzungszahlen für 2025 zeigen ein überraschend klares Bild: Roblox hat im vergangenen Jahr unglaubliche 10 Milliarden monatliche Spielstunden erreicht – und übertrifft damit die beiden Gaming‑Giganten Steam und PlayStation kombiniert.
Zum Vergleich:
- Steam: rund 5 Milliarden monatliche Stunden
- PlayStation: etwa 4 Milliarden monatliche Stunden
- Roblox: 10 Milliarden monatliche Stunden
Damit liegt Roblox über den beiden Plattformen zusammen, was die enorme Reichweite und Bindungskraft der Plattform unterstreicht. Besonders bemerkenswert ist, dass Roblox nicht auf klassische AAA‑Produktionen setzt, sondern auf eine Mischung aus User‑Generated Content, Social‑Features und einer extrem jungen Zielgruppe.
Die Zahlen zeigen, wie stark sich das Gaming‑Ökosystem verändert: Während traditionelle Plattformen auf große Releases und Premium‑Titel setzen, dominiert Roblox mit einer Community‑getriebenen Struktur, die täglich Millionen Spieler bindet.
Für die Branche ist das ein Weckruf – denn Engagement ist längst nicht mehr nur eine Frage von Hardware‑Power oder Blockbuster‑Spielen, sondern von Plattformen, die soziale Interaktion und Kreativität in den Mittelpunkt stellen.
Da bin ich froh, das ich und meine Kinder, kein Teil davon sind. 😅
Ein Hoch auf euch 🙂
So haben sich die Zeiten geändert. Ich hab da noch nie reingeschaut, kenne aber einige junge Gamer in meinem Umfeld, die nur von Roblox reden.
Frag mal meine Tochter 😏
Roblox ist wirklich unglaublich, 1000de Welten und in egal welche meine Tochter reinschaut, ist es immer mit Spieler gefüllt, 1000de kleine Openworld MMO-Multiplayer Welten.
Ich kann bis heute nicht verstehen, was so toll and diesen F2P titeln wie Fortnite, Roblox oder wie sie alle heißen sein soll??? Das Kinder das spielen kann ich mir denken, da die eben keine Einkommen haben und diese Titel umsonst sind, vordergründig zumindest. Ich zahle lieber für ein gutes Spiel anstatt diesen F2P Slop zu zocken.
Unfassbar wie erfolgreich dieses Spiel ist . Aber naja jedem des seine, meins ist es nicht und wird es auch nie werden
Es ist einfach gut gemacht und hat eine klare Zielgruppe. Man findet immer Spieler und vorallem verschiedene Spiele. Bin mir sicher das es noch lange nicht am Ende ist und weiter wachsen wird. Hab auch schon mit meinem Sohnemann verschiedene Spiele getestet und trotz allerhöchster Skepsis (was vorallem die Optik betrifft) kann man viel Spaß haben …so ein bisschen der Minecraft-Effekt^^
Habs mal bei meinem Neffen sehen können. Verstehen tu ichs nicht, aber es scheint bei sehr sehr vielen den Nerv zu treffen
Noch nie warm geworden mit dem spiel.
Habe ich noch nie gespielt oder reingeschaut.