ROBLOX: Verbrennt mehr Spielzeit als Steam und PlayStation zusammen

Die Nutzungszahlen für 2025 zeigen ein überraschend klares Bild: Roblox hat im vergangenen Jahr unglaubliche 10 Milliarden monatliche Spielstunden erreicht – und übertrifft damit die beiden Gaming‑Giganten Steam und PlayStation kombiniert.

Zum Vergleich:

Steam: rund 5 Milliarden monatliche Stunden

PlayStation: etwa 4 Milliarden monatliche Stunden

Roblox: 10 Milliarden monatliche Stunden

Damit liegt Roblox über den beiden Plattformen zusammen, was die enorme Reichweite und Bindungskraft der Plattform unterstreicht. Besonders bemerkenswert ist, dass Roblox nicht auf klassische AAA‑Produktionen setzt, sondern auf eine Mischung aus User‑Generated Content, Social‑Features und einer extrem jungen Zielgruppe.

Die Zahlen zeigen, wie stark sich das Gaming‑Ökosystem verändert: Während traditionelle Plattformen auf große Releases und Premium‑Titel setzen, dominiert Roblox mit einer Community‑getriebenen Struktur, die täglich Millionen Spieler bindet.

Für die Branche ist das ein Weckruf – denn Engagement ist längst nicht mehr nur eine Frage von Hardware‑Power oder Blockbuster‑Spielen, sondern von Plattformen, die soziale Interaktion und Kreativität in den Mittelpunkt stellen.