ROBLOX: Virtuelles Konzert von Twenty One Pilots angekündigt

Ein virtuelles Konzert werden die Grammy-gekrönten Twenty One Pilots am 18. September 2021 in ROBLOX geben.

Erlebt das Grammy-gekrönte Duo Twenty One Pilots bei ihrem ersten virtuellen Auftritt mit Klassikern aus ihrem Repertoire und Titeln aus ihrem neuen Album Scaled And Icy. Mit interaktiven Elementen für jeden Song, atemberaubenden Spezialeffekten und der vollen Kontrolle über die Reihenfolge der Setlist könnt ihr an der Performance kostenlos teilnehmen. Die Hauptshow beginnt am 18. September 2021 um 1 Uhr (Stündliche Wiederholung bis Montag, dem 20. September um 8 Uhr MEZ), aber ihr könnt euch schon mal einen Vorgeschmack auf die Feierlichkeiten holen, indem ihr euch jetzt auf Xbox in die Pre-Show stürzt.

Entfesselt euren inneren Schatzsucher

Erkundet den Veranstaltungsort vor der Show und verdient euch ein paar kostenlose virtuelle Belohnungen. Es gibt nicht nur versteckte Tokens zu finden, sondern auch drei Portale, die euch und eure Freunde auf eine noch größere Reise durch das ROBLOX-Metaverse führen. Schließe die geheimen Herausforderungen ab, die dort auf dich warten, und kehre dann zum Veranstaltungsort vor der Show zurück, um den Hauptpreis freizuschalten.

Die Party geht weiter, wenn sie vorbei ist

Nehmt das Twenty One Pilots-Erlebnis mit exklusiven virtuellen Souvenirs mit auf all eure ROBLOX-Abenteuer. Stellt euch mit euren Freunden am Fotoautomaten in Pose und nehmt spezielle, von der Band inspirierte Fanartikel mit, darunter Flügel, Bandanas, Masken und mehr.

Macht eine Spritztour mit den Twenty One Pilots

Zu guter Letzt könnt ihr am 16. September um 1 Uhr MEZ (Stündliche Wiederholung bis Montag, dem 20. September um 8 Uhr MEZ) vor der Show ein exklusives Interview mit der Band führen und einen unterhaltsamen Blick hinter die Kulissen des Konzerts werfen.

Den Twenty One Pilots Virtual Concert Experience Trailer könnt ihr euch hier ansehen:

Weitere Details zum Konzerterlebnis findet ihr auf der offiziellen Event-Seite.