Robo Frenzy: Jules als Boss im Trailer enthüllt

Auf der Gamescom wurde der Boss Jules mit einem Trailer zu Robo Frenzy enthüllt.

Robo Frenzy ist ein Sandbox-Kampfspiel, in dem Spieler sich ihren Weg durch herausfordernde Bosskämpfe bahnen und ihre eigenen Bosse entwerfen können, um sie mit Freunden zu teilen.

Ein neuer Trailer zeigt eine offizielle Zusammenarbeit mit der Future Games Show, bei der Jules als Sticker erscheint und einem Boss im Spiel seine Stimme leiht.

Robo Frenzy erscheint 2026 für PC, Nintendo Switch und Xbox Series X|S.