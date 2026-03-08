RoboCop: Rogue City Unfinished Business: Daten-GAU auf Steam: Verdutzte Gesichter nach mysteriösem Spieletausch

Die PC‑Version eines beliebten Shooters wurde kurzzeitig komplett durch ein unbekanntes Projekt ersetzt.

Auf Steam kam es zu einem kuriosen Zwischenfall: Die PC‑Version von RoboCop: Rogue City wurde für kurze Zeit vollständig durch ein bislang unangekündigtes Spiel ersetzt – ein Reboot von Hunter: The Reckoning. Laut SteamDB wurden sämtliche Dateien des RoboCop‑Titels gelöscht und durch ein Projekt mit dem Namen „HUNTER.exe“ überschrieben.

Plötzlicher Austausch aller Dateien

Spieler bemerkten, dass das komplette Datenpaket des Shooters verschwunden war. Stattdessen tauchte ein völlig anderes Spiel im Depot auf, das intern als „HUNTER.exe“ geführt wurde. Die Änderung war so umfassend, dass SteamDB für kurze Zeit keinerlei RoboCop‑Dateien mehr anzeigte.

Der Fehler wurde zwar sehr schnell behoben, doch der kurze Einblick lässt vermuten, dass ein Reboot von Hunter: The Reckoning existiert – und offenbar bereits in einer spielbaren Form.

Was steckt hinter dem Leak?

Ob es sich um einen internen Upload‑Fehler, eine Verwechslung der Depots oder einen versehentlichen Test‑Push handelt, ist unklar. Fest steht: Die Dateien waren öffentlich sichtbar, bevor sie wieder entfernt wurden.

Hunter: The Reckoning war ursprünglich ein Action‑Horrorspiel aus der frühen Xbox‑Ära. Ein Reboot wäre eine echte Überraschung, da die Marke seit vielen Jahren inaktiv ist.

Schnell wieder rückgängig gemacht

Kurz nach dem Vorfall wurden die RoboCop‑Daten wiederhergestellt. Spieler, die den Titel besitzen, können ihn wie gewohnt starten. Offizielle Kommentare der Entwickler oder des Publishers stehen bislang aus.

Title screen says Hunter: The Reckoning, but the actual games under that title are by another developer and are 2D text based, unlike whatever this is. Doesn’t look very hunter-like either so I doubt this is their Hunting Simulator 3. (Screenshots by @jas0n_098) pic.twitter.com/sikon1Mfvc — Edness (@EdnessTweets) March 6, 2026