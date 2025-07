RoboCop: Rogue City Unfinished Business: Gameplay-Trailer zeigt neue Details

NACON und Studio Teyon veröffentlichen heute einen neuen Gameplay-Trailer zu RoboCop: Rogue City Unfinished Business, dem eigenständigen Nachfolger zu RoboCop: Rogue City. Das Spiel bringt die Spieler ins Herz des OmniTowers und bietet spannende Nahkämpfe in der Rolle des legendären RoboCop, die im neuen Trailer zu sehen sind.

Mit mehr als einer Million Spielenden, die auf Detroits Straßen patrouillierten, begeisterte RoboCop: Rogue City damit, dass es einen der kultigsten Gesetzeshüter erneut in Szene setzte: den legendären Polizisten, der teils Mensch, teils Maschine war. Mit RoboCop: Rogue City Unfinished Business erwartet die Spieler ein noch intensiveres Erlebnis mit mehr Action als zuvor – zur Freude von Fans der Serie und FPS-Enthusiasten.

Zum ersten Mal in einem Videospiel, das im RoboCop-Universum spielt, können die Spieler in RoboCop: Rogue City Unfinished Business in die Rolle von Alex Murphy schlüpfen, bevor er zu RoboCop wurde. Während einer speziellen Mission übernehmen sie die Kontrolle über ED-209, den schwer bewaffneten Druiden, und stürzen sich in eine Feuerprobe gegen Wellen von menschlichen und robotischen Feinden.

Während sie den Turm erklimmen, werden die Spieler mit neuen Bedrohungen wie fliegenden Drohnen, schwer gepanzerten Trupps, mit Jetpacks ausgerüsteten Feinden und Katana-schwingenden Cyborgs konfrontiert.

Um sich zu wehren, stehen ihnen neue Waffen wie die Kryokanone zur Verfügung, mit der sie ihre Feinde in einem gewaltigen Eisstoß einfrieren können. Und wenn ein Feind zu nahekommt, können sie etzt verheerende Finishing-Moves ausführen, wie z. B. den Schädel eines Gegners gegen den nächstgelegenen Verkaufsautomaten zu schlagen.

RoboCop: Rogue City wird nicht benötigt, um RoboCop: Rogue City Unfinished Business zu spielen.

RoboCop: Rogue City Unfinished Business ist ab dem 17. Juli 2025 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC verfügbar. Eine Mac-Version erscheint später.