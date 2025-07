RoboCop: Rogue City Unfinished Business: Launch-Trailer mit Alex Murphy veröffentlicht

Der legendäre Held, halb Mensch, halb Maschine, ganz Polizist, ist zurück in RoboCop: Rogue City Unfinished Business, einem neuen eigenständigen Abenteuer für PlayStation5, Xbox Series X|S und PC über Steam und GOG.

Das Spiel ist als physische (auf Konsolen) und digitale Version zum Preis von 29,99€ erhältlich. Eine Mac-Version ist ebenfalls für einen späteren Zeitpunkt geplant.

RoboCop: Rogue City ist nicht erforderlich, um RoboCop: Rogue City Unfinished Business zu spielen.

Der OmniTower, ein riesiger Wohnkomplex, der während des Baus von Delta City als Unterkunft für die Bewohner von Old Detroit dienen sollte, wurde von einer Gruppe von Söldnern übernommen, um ihn in eine tödliche Festung zu verwandeln. Da die Polizei überfordert ist, wird RoboCop erneut hinzugezogen, um für Gerechtigkeit zu sorgen und die Aufgabe zu Ende zu bringen.

RoboCop: Rogue City Unfinished Business versetzt die Spieler erneut in die Rolle von RoboCop und lässt sie in eine abgeschlossene Umgebung eintauchen, die voller vielfältiger Bedrohungen ist und den Filmen treuer denn je ist. Mit einem brandneuen Arsenal und der vollen Kraft seiner Kybernetik ausgestattet, war die Aufrechterhaltung der Ordnung noch nie so wirkungsvoll.

Die Spieler schlüpfen in die Rolle von Alex Murphy, bevor er zu dem Roboterpolizisten wurde, den wir heute kennen. Sie können auch die Kontrolle über ED-209 übernehmen, einen schwer bewaffneten Roboter, und sich einer echten Feuerprobe gegen Horden von menschlichen und robotischen Feinden stellen.

RoboCop: Rogue City Unfinished Business bietet außerdem neue Antagonisten, darunter Cassius Graves, den mysteriösen Anführer einer Gruppe gefährlicher Söldner, die die Kontrolle über den OmniTower übernommen haben, sowie neue Verbündete wie Miranda Hale, eine ehemalige OCP-Wissenschaftlerin, die offenbar viel über den Turm und die bewaffneten Truppen weiß, die ihn eingenommen haben.