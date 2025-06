RoboCop: Rogue City Unfinished Business: Trailer stellt neue Protagonisten vor

Studio Teyon und Publisher NACON freuen sich, ein neues Video zu präsentieren, das weitere Details zu den Hauptcharakteren von RoboCop: Rogue City – Unfinished Business enthüllt.

Dieses eigenständige Abenteuer knüpft an RoboCop: Rogue City an und behält die Schlüsselelemente bei, die den Vorgänger so erfolgreich gemacht haben, während es gleichzeitig eine Reihe neuer Features einführt, die Fans begeistern werden.

Das Spiel kann ab sofort vorbestellt werden und erscheint am 17. Juli für PlayStation®5, Xbox Series X|S und PC sowie später für Mac.

In RoboCop: Rogue City – Unfinished Business treffen die Spieler wieder auf einige der bekanntesten Charaktere aus RoboCop, darunter Officer Anne Lewis, RoboCops treue Partnerin, Sergeant Warren Reed und den Roboter ED-209.

RoboCop: Rogue City – Unfinished Business wird jedoch auch eine Reihe neuer Protagonisten vorstellen.

Die Spieler treffen auf Cassius Graves, den Hauptgegner dieses neuen Abenteuers und mysteriösen Anführer einer Gruppe gefährlicher Söldner, die die Kontrolle über das neueste Projekt von OCP übernommen haben, den OmniTower, einen riesigen Wohnkomplex, der für die Bewohner von Old Detroit gebaut wurde.

Cassius ist ein charismatischer und entschlossener Mann, der von einer sehr persönlichen und radikalen Vorstellung von Gerechtigkeit geleitet wird und seine Truppen mit eiserner Faust befehligt.

Sein rechter Mann, Douglas Cole, ist ein perfektes Beispiel für einen Söldner. Er wird nicht von Idealen der Gerechtigkeit angetrieben, sondern von seinen eigenen Ambitionen, und vermietet seine Dienste an den Meistbietenden.

Die Spieler werden auch Miranda Hale begegnen, einer ehemaligen OCP-Wissenschaftlerin, die offenbar viel über den OmniTower und die bewaffnete Gruppe weiß, die das Gebäude eingenommen hat.

Obwohl ihre Motive rätselhaft bleiben, wird sie RoboCop wertvolle Informationen liefern und ihm helfen, die im Turm eingeschlossenen Zivilisten zu retten.

Schaut euch die Vorbestellungsboni für „RoboCop: Rogue City – Unfinished Business“ an: