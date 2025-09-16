RoboCop: Rogue City: Collection erscheint im Oktober für alle Plattformen

23 Autor: , in News / RoboCop: Rogue City
Image: Nacon

Zwei Spiele, ein Paket: RoboCop: Rogue City Collection ab dem 30. Oktober erhältlich!

Am 30. Oktober erscheint mit der RoboCop: Rogue City Collection ein neues Spielepaket für alle Plattformen, das euch gleich zwei Action-Erlebnisse rund um den kultigen Cyborg-Helden bietet.

Die RoboCop: Rogue City Collection vereint zwei Spiele in einer Edition und liefert euch damit doppelten Spielspaß in einer einzigen Veröffentlichung. Ihr könnt die packende Atmosphäre der futuristischen Großstadt erleben und gleichzeitig die unverwechselbare Mischung aus Story und Action genießen, die RoboCop: Rogue City so beliebt gemacht hat.

Durch die Veröffentlichung auf allen Plattformen steht euch die RoboCop: Rogue City Collection sowohl auf PlayStation, Xbox, Nintendo Switch als auch auf PC zur Verfügung. Damit erreicht die Sammlung eine besonders breite Spielerschaft, die den Helden nun in gebündelter Form erleben kann. Mit dieser Collection erhaltet ihr die perfekte Gelegenheit, RoboCop: Rogue City (Amazon) erneut zu entdecken oder erstmals in die düstere Welt des ikonischen Charakters einzutauchen.

23 Kommentare Added

  1. RS85 84340 XP Untouchable Star 2 | 16.09.2025 - 13:49 Uhr

    Also wenn ich nicht schon Robocop Rogue City und die Erweiterung von Robocop Rogue City Unfinished Business besitzen würde🥰dann hätte ich bei der RoboCop: Rogue City: Collection definitiv zugeschlagen🎮😁👌.

    1
    • Bensche 51330 XP Nachwuchsadmin 5+ | 16.09.2025 - 13:57 Uhr
      Antwort auf RS85

      Ja na klar 👍🏻😎 Auf jeden Fall 2 super Games die nicht nur als RoboCop Fan sehr zu empfehlen sind. 😎🎮✌🏻

      1
      • RS85 84340 XP Untouchable Star 2 | 16.09.2025 - 14:12 Uhr
        Antwort auf Bensche

        Da kann ich dir nur uneingeschränkt zustimmen👍zwei absolute Kracher-Games🔥 in einer Collection besser geht’s garnicht🎮😁👌.

        0

