RoboCop: Rogue City: Neues Action RPG von den RoboCop-Machern entdeckt

19 Autor: , in News / RoboCop: Rogue City
Image: Nacon

Teyon arbeitet heimlich an großem Action RPG für PC und Konsole.

Das Entwicklerstudio Teyon arbeitet an einem neuen Action RPG, das bislang nicht offiziell angekündigt wurde und von dem Team entwickelt wird, das bereits Terminator Resistance und RoboCop Rogue City umgesetzt hat.

Das Studio sucht derzeit einen externen 3D Animal Animator, der Tiere wie Wölfe und Hunde für Gameplay-Sequenzen und Cutscenes animieren soll.

Teyon beschreibt sich als erfahrenes Studio mit über 150 Mitarbeitern und Standorten in Krakau, Łódź, Warschau und Tokio und betont, dass für das neue Projekt talentierte Fachkräfte benötigt werden, die ihre Fähigkeiten und Ideen in die Entwicklung einbringen.

Das Action-RPG entsteht für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5 und wird von dem Team betreut, das die bisherigen großen Marken des Studios verantwortet hat, während die ausgeschriebene Position die Animation tierischer Charaktere für verschiedene Spielsituationen umfasst.

19 Kommentare Added

  1. DrFreaK666 188940 XP Battle Rifle God | 03.01.2026 - 18:59 Uhr

    Kann mir ein RPG irgendwie nicht vorstellen.
    Wie sehen die Skills aus? „Du bewegst dich nun 1m/h schneller“ oder „Du kannst dich pink einfärben“

    0
  2. Ranzeweih 147795 XP Master-at-Arms Onyx | 03.01.2026 - 19:13 Uhr

    Bin mal gespannt, was da kommt, denn das Terminator und das Robocop Game waren schon beide richtig gut!

    0

