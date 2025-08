Rocket League: deadmau5 bringt thematische Belohnungen

Autor:, in / Rocket League

Der Musikproduzent deadmau5 bringt frischen Sound aufs Rocket League-Spielfeld – in einem brandneuen Limited-Time Event (LTE), das vom 5. August um 18:00 Uhr MESZ bis zum 21. August um 08:00 Uhr MESZ läuft!

Am 5. August erscheint deadmau5 außerdem in der Fortnite Icon Series! Das deadmau5-Bundle enthält das deadmau5-Outfit – inklusive des Feel the Beat-Stils sowie der alternativen Styles banamau5 und 5LURPMAU5 – ergänzt durch ein thematisches Back Bling, Emotes, Instrumente und mehr.

Das Rocket League LTE bietet:

13 Herausforderungs-Belohnungen , darunter 11 Items , die von deadmau5 und dem 10-jährigen Jubiläum von Rocket League inspiriert sind – spielt ein Match mit einem Teammate, der dieselbe Hymne nutzt, um die neue Hymne „8ths“ freizuschalten; erreicht während des Events 3 XP-Level, um den deadmau5 Marble Topper zu erhalten, und vieles mehr.

, darunter , die von deadmau5 und dem 10-jährigen Jubiläum von Rocket League inspiriert sind – spielt ein Match mit einem Teammate, der dieselbe Hymne nutzt, um die neue Hymne freizuschalten; erreicht während des Events 3 XP-Level, um den zu erhalten, und vieles mehr. Das McLaren 570S + deadmau5-Bundle, das deadmau5 Player Anthem-Bundle – mit fünf zusätzlichen Songs von deadmau5: „What a Save“, „Patience“, „Sixes“, „Strobe (Radio Edit)“ und „Ghosts ’n‘ Stuff“ – sowie weiteren Shop-Items rund um deadmau5.

Die Songs „8ths“, „What a Save“, „Patience“ und „Sixes“ stammen aus dem kommenden EP „Error5“ von deadmau5’ Label mau5trap, das exklusiv am 5. August in Rocket League Premiere feiert – noch vor dem offiziellen Release am 8. August!