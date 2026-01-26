Rocket League: Eine Million gleichzeitige Spieler am Wochenende

Rocket League knackt erstmals seit 2020 wieder die Marke von 1 Million gleichzeitigen Spielern.

Rocket League verzeichnet einen bemerkenswerten Aufschwung und erreicht erstmals seit der Free‑to‑Play‑Einführung im Jahr 2020 wieder mehr als eine Million gleichzeitige Spieler auf allen Plattformen zusammen.

Die aktuellen Zahlen stammen vom Wochenende und von der inoffiziellen Statistikseite rocket-league.com, die einen deutlichen Anstieg der Aktivität innerhalb der Community markieren. In einem offizielle Posting auf X ist hingegen von mehr als 900.000 gleichzeitigen Spielern die Rede.

Die Entwicklung zeigt sich als seltenes Ereignis, das zuletzt nur in der frühen Phase des Free‑to‑Play‑Starts beobachtet wurde.

Der neue Höchststand unterstreicht die anhaltende Präsenz des Titels, während Rocket League erneut eine Phase intensiver Spielerbeteiligung erlebt.