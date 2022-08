Rocket League: Fan Clash beginnt heute

Autor:, in / Rocket League

Ab heute können sich Spieler für Rocket League Fan Clash Worlds 2022 anmelden, um Punkte zu sammeln, Herausforderungen zu meistern und Ingame-Belohnungen zu gewinnen.

Die Spieler wählen eines von acht RLCS World Championship Main Event-Teams aus, das sie unterstützen. Jedes Tor, jeder Treffer und jeder Assist, der während des Events in Online-Matches in Rocket League erzielt wird, bringt Punkte für das eigene Team, bis am 14. August ein Siegerteam feststeht.

Die im Fan Clash vertretenen RLCS-Teams sind:

Endpoint

FaZe Clan

FURIA Esports

G2 Esports

Moist Esports

NRG

Team BDS

Team Falcons

Hier gibt es noch die Highlights der Wildcard Spieltage: