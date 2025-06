Rocket League: Feiert 10 Jahre Aerials und epische Paraden

Ab sofort können Spieler in der 19. Saison von Rocket League ein Jahrzehnt voller Fußballerfolge feiern! Betretet das Spielfeld in der 10th Anniversary-Variante des ehrwürdigen DFH Stadium.

Erklimmt die Klassen eines Rocket Pass mit zwei Originalautos von Rocket League. Oh, und in dieser Saison gibt es ab dem ersten Tag ein zeitlich begrenztes Event: adidas FC Clash.

Teil 1

Ab dem 18. Juni dreht sich in Teil 1 der Saison 19 alles um die Kraft des Teamworks. (Was für eine Parade!) Freut euch auf ein überarbeitetes Clubs-Feature und das befristete Event adidas FC Clash mit Herausforderungsbelohnungen und zwei neuen LTMs.

Teil 2

Am 16. Juli ist es so weit: Wir bringen die Community zusammen, und dafür gibt es einen neuen LTM von SunlessKhan! Spieler explodieren bei Ballkontakt in SunlessKhans Duell der Zerstörung. (Moment mal, wie bekommt ihr dann den Ball ins Tor?!). Schaltet ein neues Auto beim nächsten Summer Road Trip später im Juli frei. Und natürlich könnten wir den Geburtstag von Rocket League nicht ohne einen ganz besonderen Teil des Spiels feiern: die Musik. Freut euch auf das befristete Event Rocket League Year 10 ft. deadmau5, das am 5. August beginnt.

Teil 3

Saison 19 endet damit, dass wir Wettbewerb, Siege und Rocket League-Legenden feiern! Beweist eure Vielseitigkeit in Rocket League in Pentathlon-Turnieren, die am 21. August beginnen. Jeder Aspekt eurer Fähigkeiten wird auf die Probe gestellt, denn diese Turniere bestehen aus fünf verschiedenen Modi. Möge das vielseitigste Team gewinnen!

In Rocket Pass Premium könnt ihr außerdem die Lautstärke zu Spielerhymnen von Hollywood Principle hochdrehen: „Solar Eclipses (VIP)“ mit Dr. Awkward, „Firework (VIP)“ und der Titelsong von Saison 19 „Breathing Underwater (VIP)“. Diese Remixes von kultigen Rocket League-Songs bilden eine brandneue, unveröffentlichte EP, die erstmals in Rocket League zu hören ist.

Alle weiteren Details sowie Bildmaterial zur Saison 19 von Rocket League gibt’s im Blog.