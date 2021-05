Rocket League: Formel 1-Fanpaket ab morgen erhältlich

Autor:, in / Rocket League

Psyonix, der Videospielentwickler in San Diego, gab in Zusammenarbeit mit der Formel 1 bekannt, dass das Formel 1-Fanpaket ab dem 20. Mai auf allen Plattformen in Rocket League erhältlich sein wird!

Das Formel 1-Fanpaket ist im Item-Shop erhältlich und enthält das Formel 1 2021-Auto mit einem einzigartigen Aufkleber, zehn F1-Team-Aufklebern und Pirelli-Rädern. Es wird vom 20. bis 26. Mai für 2000 Credits erhältlich sein. Zusätzlich wird ab dem 20. Mai ein Formel-1-Spieler-Banner kostenlos erhältlich sein.

Alle zehn Teams, die an der FIA-Formel-1-Weltmeisterschaft 2021 teilnehmen, haben ihre aktuellen Lackierungen bekommen:

Alfa Romeo Racing ORLEN

Scuderia AlphaTauri Honda

Alpines F1 Team

Aston Martin Cognizant F1 Team

Scuderia Ferrari

Uralkali Haas F1 Team

McLaren F1 Team

Mercedes-AMG Petronas F1 Team

Red Bull Racing Honda

Williams Racing

Hier gibt es den Trailer zum DLC: