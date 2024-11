Rocket League: Großer Showdown heute in Berlin

Der Höhepunkt der YOUR ROAD TO VICTORY 2024: Das Grand Final in Berlin!

Das epische Grand Final von der ERAZER YOUR ROAD TO VICTORY (YR2V) 2024 rückt näher! Am 16. November 2024 treffen die 18 Finalisten im Berliner XPERION in einem spannenden Rocket League Showdown aufeinander, um sich den Titel des ERAZER Gamechangers zu sichern.

Nur einer wird als Sieger hervorgehen und sich das begehrte Preisgeld sowie die Krone des Rocket League Champions verdienen.

Der Auftakt der YR2V-Challenge fand auf der Gamescom 2024 statt, wo sich die ersten vier Challenger auf einer exklusiven Map, entwickelt mit Creator Gidek, qualifizierten. In den folgenden Online-Qualifiers traten Spieler im 1v1-Modus an. Die Matches wurden live auf Twitch-Kanälen von Mexify, Maxim und international von Rasmelthor übertragen.

Die 16 besten Challenger von der Gamescom, der Game City in Wien und aus den Online-Qualifiers wurden in der SK Gaming Facility in Köln von Coaches wie Rezears, Breezi, FlamE und AcroniK sowie den Hosts Mexify und Maxim intensiv auf das Grand Final vorbereitet.

Zeitgleich mit dem Bootcamp auf der Paris Games Week wurden zwei weitere Finalisten ermittelt – damit war das Teilnehmerfeld für das ultimative YR2V-Finale komplett.

Jetzt stehen die 18 herausragenden Challengers fest, die sich durch spannende Qualifikationsrunden gekämpft und ein intensives Bootcamp absolviert haben.

Im großen Finale treten sie in einem 1v1 Elimination Format gegeneinander an, bis sich der wahre Gamechanger behauptet.

Unterstützt wird das Event von den bekannten Influencern Maxim, Mexify und HoneyPuu, die die Zuschauer live begleiten und mit ihrer Expertise und Energie begeistern werden. Ab 15 Uhr kann das gesamte Event live auf den Twitch-Kanälen der Influencer verfolgt werden.

Das Event verspricht nicht nur Esport-Action pur, sondern auch jede Menge Entertainment. Die Fans können die spannenden Matches live miterleben und sich auf aufregende Showeinlagen freuen. Diese interaktiven Momente bieten den Zuschauern die Möglichkeit, direkt in das Geschehen einzugreifen und ihre Lieblings-Influencer herauszufordern.

Tickets für das Event sind über das XPERION Ticketing-System erhältlich und beinhalten ein Getränk vor Ort. Weitere Details und Informationen zu Tickets sowie dem Ablauf des Events werden auf den offiziellen MEDION ERAZER und Social Media Kanälen veröffentlicht