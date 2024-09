Rocket League: In Season 16 geht es in den dunklen Wald

Autor:, in / Rocket League

So manche Gestalten lauern im dunklen Wald, wenn Season 16 von Rocket League diese Woche an den Start geht.

Am Mittwoch startet Rocket League in die sechzehnte Season. Die neue Season dreht sich thematisch um Gestalten aus uralter Folklore. Spieler sollten Ausschau nach dem Mottenmann oder dem Chupacabra halten, die in der neuen bewaldeten Arena „Drift Woods“ lauern könnten.

Im Premium Pass von Rocket League können Spieler die Karosserie der BMW 1 Series automatisch freischalten, während im weiteren Verlauf thematisch Gegenstände zu finden sind.

Schaut euch den neuen Trailer zu Season 16 an und erfahrt weitere Details darüber auch auf der offiziellen Seite.