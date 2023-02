Rocket League: Kooperation mit AC Milan enthüllt

Autor:, in / Rocket League

Psyonix, AC Milan, PUMA und KOCHÉ gaben bekannt, dass das neue vierte Trikot des AC Milan ab dem 8. März in Rocket League als Decals und Räder erhältlich sein wird.

AC Milan ist der erste europäische Club, der Inhalte zu Rocket League hinzufügt, und das AC Milan X PUMA X KOCHÉ Pack wird ein AC Milan (PUMA x KOCHÉ) Octane Decal, ein AC Milan (PUMA x KOCHÉ) Dominus Decal und AC Milan (PUMA x KOCHÉ) Räder enthalten, die im Item Shop für 550 Credits erhältlich sind. Die Gegenstände werden auch separat verkauft und sind vom 8. bis 21. März im Spiel erhältlich.

Das vierte Trikot des AC Mailand wurde heute vom AC Mailand, PUMA und dem Pariser Label KOCHÉ enthüllt. Es stellt das Erbe des Clubs in den Mittelpunkt eines neuen, pixeligen Universums, in dem Realität und Fantasie nebeneinander existieren und das Einzige, was zählt, ist: Rot und Schwarz.