Rocket League: McLaren 765LT ab sofort verfügbar

Entwickler Psyonix hat in Zusammenarbeit mit dem Luxus-Supersportwagenhersteller McLaren Automotive bekannt gegeben, dass der McLaren 765LT jetzt in Rocket League auf allen Plattformen verfügbar ist! Zuvor hatten Psyonix und McLaren Automotive gemeinsam den McLaren 570S in das Spiel gebracht.

Das McLaren 765LT Bundle enthält das leistungsstarke McLaren 765LT Auto (Dominus Hitbox), McLaren 765LT Motorengeräusche, McLaren 765LT Räder, McLaren 765LT Räder (schwarz lackiert), McLaren 765LT Aufkleber (silber lackiert) und McLaren 765LT Spielerbanner. Das McLaren 765LT Bundle ist ab sofort bis zum 18. Januar 2022 im Rocket League Item Shop für 1100 Credits erhältlich.

Dazu könnt ihr euch den Rocket League McLaren 765LT Trailer ansehen: