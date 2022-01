Rocket League: Neon Nights Event angekündigt

Psyonix, der Videospielentwickler aus San Diego, kündigte in Zusammenarbeit mit dem Künstler GRIMES ein neues In-Game-Event namens Neon Nights an, das am 26. Januar auf allen Plattformen in Rocket League starten wird!

Neon Nights ist das erste In-Game-Event, das sich um einen musikalischen Künstler dreht und neue Event-Herausforderungen mit GRIMES-Gegenständen, die Rückkehr eines zeitlich begrenzten Modus und goldene Monde beinhaltet!

Der Inhalt von „Neon Nights“ ist:

Neue Event-Herausforderungen – Die Spieler können neue Event-Herausforderungen absolvieren, um Gegenstände freizuschalten, wie zum Beispiel die Spielerhymnen „Spieler der Spiele“ und „Shinigami Eyes“ in dem der neue Song („Shinigami Eyes“ von GRIMES zu hören ist, der am 26. Januar veröffentlicht wird), GRIMES-Topper wie Gravitator und Weltraumkönigin, einen Braided Trail, GRIMES-Aufkleber, GRIMES-Räder, GRIMES-Spielerbanner, den universalen „Feuerwerk (Multichrom)“-Aufkleber und Unheimlicher Boost.

– Der chaotische, zeitlich begrenzte Heatseeker Ricochet-Modus wird für die Dauer des Events verfügbar sein. Goldene Monde – Spieler können Goldene Monde verdienen, die Gegenstände aus der Impact-, Nitro- und Overdrive-Gegenstandsserie freischalten.

Zur gleichen Zeit, in der Neon Nights live ist, feiert Rocket League auch das Neujahrsfest mit dem Jahr des Tigers Free Bundle. Das Bundle kann im Item Shop erworben werden und enthält den Tiny Tiger Topper und das Tyger Decal.

Neon Nights wird in Rocket League vom 26. Januar bis zum 8. Februar live sein.