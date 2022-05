Rocket League: Nissan Z erscheint am 26. Mai

Die neueste Generation des legendären Nissan Z erscheint am 26. Mai in Rocket League.

Psyonix, der in San Diego ansässige Videospielentwickler, und Nissan kündigten die Einführung des Nissan Z Performance Bundles an, das vom 26. Mai bis zum 7. Juni in Rocket League auf allen Plattformen erhältlich ist.

Das Bundle enthält das Nissan Z Performance-Auto, das der Performance-Ausstattung des brandneuen Nissan Z entspricht, sowie Felgen, Motorengeräusche, Spieler-Banner und ein Nissan x FaZe Clan-Decal. Das Nissan Z Performance Bundle wird im Item Shop für 1100 Credits erhältlich sein.

Der brandneue Nissan Z 2023, der charakteristische Sportwagen des Unternehmens, wird ab diesem Sommer bei Nissan-Händlern in den USA erhältlich sein.

Als Teil seiner breit angelegten Gaming-Strategie sponsert Nissan auch eine Reihe von Rocket League Esports-Events, darunter das bevorstehende nordamerikanische Regional-Event der Rocket League Championship Series (RLCS), das vom 27. bis 29. Mai unter dem Namen „Nissan Classic“ stattfindet. Nissan ist zudem der vorstellende Sponsor für die Collegiate Rocket League (CRL) World Championship, die am 3. Juni beginnt, und für die kommende CRL-Saison im Herbst 2022.

„Wir freuen uns darauf, dass die leidenschaftlichen Fans von Rocket League den Nervenkitzel des neuen Nissan Z erleben können“, sagte Allyson Witherspoon, Vize Präsident und CMO von Nissan U.S. „Dies ist auch ein großartiger Moment, um unsere bestehende Zusammenarbeit mit FaZe Clan hervorzuheben, da wir weiterhin nach neuen und authentischen Wegen suchen, um in der sich ständig erweiternden Esports-Welt präsent zu sein.“

Um das Sponsoring und die Ankunft des Nissan Z in Rocket League zu feiern, wird es am 26. Mai ab 10 Uhr PDT einen Nissan Crew Battles-Livestream auf Twitch geben. Es treten Teams bestehend aus drei Profis in einem Crew-Battle-Format (3v3, dann 2v2, dann 1v1) gegeneinander an und kämpfen um ein Preisgeld von 25.000 $. Die Battles werden von zwei First Touch-Moderatoren – Roll Dizz und Dazerin – und JohnnyBoi moderiert.