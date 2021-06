Rocket League: Pride Month Feierlichkeiten gestartet

In Rocket League wurden die Pride Month Feierlichkeiten gestartet. Dabei gibt es ganz schön was auf die Ohren!

Zur Feier des Pride Month gibt es in Rocket League neue Musik von beliebten LGBTQ+-Künstlern Lil Nas X, Troye Sivan, Ben Platt, Big Freedia, Daya, Hayley Kiyoko, Kim Petras und King Princess! Diese Songs können jetzt den ganzen Monat lang auf der Love ISLV-Playlist in Rocket League Radio gehört werden und werden ab dem 21. Juni als kostenloses Player Anthems-Bundle im Item Shop angeboten:

– „Imagine“ von Ben Platt

– „Platin“ von Big Freedia

– „Bad Girl“ von Daya

– „Found My Friends“ von Hayley Kiyoko

– „Malibu“ von Kim Petras

– „PAIN“ von King Princess

– „MONTERO (Call Me By Your Name)“ von Lil Nas X

– „STUD“ von Troye Sivan

Zusätzlich zu der neuen Musik können Spieler jetzt auch die Love ISLV Wheels kostenlos im Item Shop anfordern.