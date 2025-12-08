Rocket League: Saison 21 Pursuit in Paris live ab dem 10. Dezember

Nach dem Rocket League World Championship 2025 in Lyon-Décines führt Rocket League Season 21 Spieler ab dem 10. Dezember nach Paris!
In der neuen Parc de Paris Arena könnt ihr mit einem von drei Fahrzeugen aus dem Rocket Pass Premium dieser Saison herumdriften. Beim Kauf schaltet der Pass automatisch den Corlay-Car-Body (Octane-Hitbox) frei.
In Season 21 gibt es außerdem:
- Neuer Ranked-Heatseeker-Modus: Vom 10. bis 17. Dezember können Spieler Ranked-Heatseeker-Quests abschließen, um verschiedene Drops und den Fire Eye Topper freizuschalten.
- Von Daft Punk inspirierte Rocket-Pass-Premium-Gegenstände: Der Rocket Pass enthält die TB3- und GM08-Topper, mit denen sich einer der ikonischen Helme des französischen Duos auf dem Auto anbringen lässt – außerdem die Spielerhymne „Instant Crush“ (feat. Julian Casablancas).
- Spotlight auf französische Creator: Der französische Artist Mr Brainwash und der französisch-kolumbianische Artist Chanoir haben kostenlose Decals im Rocket Pass sowie Teile der Kunst entworfen, die die Parc de Paris Arena schmückt.
Zusätzlich wird der dreifache Rocket-League-Weltmeister, Community-Mitglied und Creator Kaydop gefeiert. Vom 10. bis 17. Dezember gibt es im Shop kostenlos den Shot Like The Dop-Spielertitel.
- Rocket Rundown: Spieler können Season 21 mit einer Auswertung ihrer persönlichen Statistiken aus Season 20 starten.
Hier der Trailer:
Ein zwei Spiele gehen immer mal, mit dem Gamespass Vorteil hat man auch den Rocket Pass was es noch attraktiver macht
Hahaha, das es das Game noch gibt und unterstützt wird, Wahnsinn, finde ich gut.