Rocket League: Saison 22 Training, Rivalitäten & Belohnungen

Rocket League Saison 22 startet am 11. März mit neuen UI-Updates und In-Match-Features – darunter die Anzeige der Matchmaking-Bewertung (MMR), der Aufladefortschritt von Boost-Pads sowie ein Indikator für Flip Resets. Diese Neuerungen sollen Spielern helfen, strategischer zu spielen.

Außerdem neu in Saison 22:

Saison 22 führt die erste Bracket Rivalry von Rocket League ein: Wählt ein Content-Creator-Duo und holt euch zwischen 20. und 26. März ihren kostenlosen Spielertitel im Item-Shop. Jedes Tor, das ihr mit diesem Titel erzielt, trägt dazu bei, dass ihr Team im Turnier weiterkommt. Die beiden Finalteams treten schließlich am 24. Mai beim Paris Major gegeneinander an.

Saison 22 steht außerdem im Zeichen der Jordan-Brand: Sichert euch Jordan-Items im Rocket Pass oder im Shop, einen speziellen Jordan-Ball im Hoops-Modus sowie ein neues Jordan-Limited-Time-Event, das am 26. März startet. Weitere Infos dazu folgen über unsere Social-Media-Kanäle.

Wöchentliche Turniere mit Geldpreisen, zusätzlich zu einem Spielertitel als Login-Belohnung sowie weiteren Items, die gegen Tournament Credits eingetauscht werden können, die ihr durch Siege verdient.

Rocket Pass Premium bringt drei neue Car Bodies – BMW M2 Racing, Zefira und Maven (alle mit Dominus-Hitbox) – sowie neue Accessoires und Items der Jordan-Brand. Cross-Game-Items im Rocket Pass werden Fortnite-Crew-Abonnenten am 19. März gutgeschrieben.