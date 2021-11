Rocket League: Saison 5 startet am 17. November

Autor:, in / Rocket League

Ein neuer Trailer stimmt auf Saison 5 in Rocket League ein, die am 17. November startet.

Macht euch bereit für den Start von Saison 5 in Rocket League am 17. November. Erreicht ganz neue Höhen in dieser neuen Saison mit einer neuen Arena-Variante, einer kompetitiven Saison, Rocket Pass und mehr!

Eine böse Macht hat die Kontrolle über die klassische Arena übernommen und sie in ein neues, dunkles Soccar-Spielfeld namens Starbase Arc (Aftermath) verwandelt. Werft einen Blick auf die neue Arena im neuen Trailer, der eine überarbeitete Version des Songs „Player Of Games“ von GRIMES für Saison 5 enthält:

Saison 5 Rocket Pass ist vollgepackt mit außerirdischen Gegenständen wie der Spacedirt-Lackierung, dem animierten Hyperraum-Aufkleber, der sich mit der Geschwindigkeit deines Fahrzeugs verwandelt, und einer neuen Torexplosion, die bereit ist, alles zu übernehmen: Kosmose.

Das Update zu Rocket League Saison 5 wird am 16. November veröffentlicht.