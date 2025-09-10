Rocket League: Seltene Tactical Nuke Goal-Explosion begrenzt verfügbar

Die spektakuläre Tactical Nuke Goal Explosion gehört zu den begehrtesten Items in Rocket League – und jetzt hast du wieder die Chance, sie zu bekommen! Im Rahmen von Champions Road und den Rocket League World Championships kannst du die seltene Tor-Explosion in verschiedenen Farben als Twitch Drop freischalten.
Doch Achtung: Die Nuke-Animation ist nur während des Turniers und ausschließlich über die Twitch-Drops erhältlich – wer sie verpasst, muss wohl lange auf eine nächste Gelegenheit warten. Also Konto verknüpfen, Streams einschalten und mitfiebern!
Twitch Drops (Champions Road & Worlds)
- Wann: Zeitraum: 10. – 14. September
- Regel: Einfach einen beliebigen Kanal in der Rocket League Kategorie auf Twitch schauen (oder am Finaltag auf dem offiziellen RL-Twitch bzw. Co-Streams).
- Bedingung: Epic Games-Konto mit Twitch verbinden!
Drops vom 10.–14. September (Rocket League Kategorie)
- 1 Stunde → Apex Wheels
- 2 Stunden → Tactical Nuke Goal Explosion (Forest Green)
- 3 Stunden → Apex Wheels (Crimson)
- 4 Stunden → Tactical Nuke Goal Explosion (Pink)
- 5 Stunden → Apex Wheels (Cobalt)
- 6 Stunden → Tactical Nuke Goal Explosion (Sky Blue)
- 7 Stunden → Tactical Nuke Goal Explosion (Orange)
- 8 Stunden → Apex Wheels (Black)
Drops am Finaltag – 14. September (nur auf dem offiziellen RL-Twitch & Co-Streams, 4:30 AM–1 PM PT)
- 2 Stunden → Apex Wheels (Titanium White)
- 3 Stunden → Tactical Nuke Goal Explosion (Black)
- 4 Stunden → Tactical Nuke Goal Explosion (Titanium White)
Worlds Broadcast Schedule
- Mittwoch, 10. Sept. → 5:30 AM–11 AM PT / 14:30–20:00 CET
- Donnerstag, 11. Sept. → 5:30 AM–12 PM PT / 14:30–21:00 CET
- Freitag, 12. Sept. → 4:30 AM–1 PM PT / 13:30–22:00 CET
- Samstag, 13. Sept. → 4:30 AM–12 PM PT / 13:30–21:00 CET
- Sonntag, 14. Sept. → 4:30 AM–1 PM PT / 13:30–22:00 CET
Für die weißen Apex werde ich wohl mal reinschauen. Einfach aus spaß, weil die mal ein heiden Geld wert waren 😅 Hatte da nur 4 von und hane sie alle kurz vor ende der Trading Möglichkeit verkauft 😂
Ja kann ich nebenbei laufen lassen.
Danke für die Info 😅✌🏻 is aber nit mein game 😅
Wollte ich immer mal zocken, nur bin ich leider nie dazu gekommen.
Schade, dass das nur über twitch drops geht. Aber für die Animationen setze ich mich dann doch mal damit auseinander 😜