Rocket League: Seltene Tactical Nuke Goal-Explosion begrenzt verfügbar

Die spektakuläre Tactical Nuke Goal Explosion gehört zu den begehrtesten Items in Rocket League – und jetzt hast du wieder die Chance, sie zu bekommen! Im Rahmen von Champions Road und den Rocket League World Championships kannst du die seltene Tor-Explosion in verschiedenen Farben als Twitch Drop freischalten.

Doch Achtung: Die Nuke-Animation ist nur während des Turniers und ausschließlich über die Twitch-Drops erhältlich – wer sie verpasst, muss wohl lange auf eine nächste Gelegenheit warten. Also Konto verknüpfen, Streams einschalten und mitfiebern!

Twitch Drops (Champions Road & Worlds)

Wann: Zeitraum: 10. – 14. September

Regel: Einfach einen beliebigen Kanal in der Rocket League Kategorie auf Twitch schauen (oder am Finaltag auf dem offiziellen RL-Twitch bzw. Co-Streams).

Bedingung: Epic Games-Konto mit Twitch verbinden!

Drops vom 10.–14. September (Rocket League Kategorie)

1 Stunde → Apex Wheels

2 Stunden → Tactical Nuke Goal Explosion (Forest Green)

3 Stunden → Apex Wheels (Crimson)

4 Stunden → Tactical Nuke Goal Explosion (Pink)

5 Stunden → Apex Wheels (Cobalt)

6 Stunden → Tactical Nuke Goal Explosion (Sky Blue)

7 Stunden → Tactical Nuke Goal Explosion (Orange)

8 Stunden → Apex Wheels (Black)

Drops am Finaltag – 14. September (nur auf dem offiziellen RL-Twitch & Co-Streams, 4:30 AM–1 PM PT)

2 Stunden → Apex Wheels (Titanium White)

3 Stunden → Tactical Nuke Goal Explosion (Black)

4 Stunden → Tactical Nuke Goal Explosion (Titanium White)

Worlds Broadcast Schedule

Mittwoch, 10. Sept. → 5:30 AM–11 AM PT / 14:30–20:00 CET

Donnerstag, 11. Sept. → 5:30 AM–12 PM PT / 14:30–21:00 CET

Freitag, 12. Sept. → 4:30 AM–1 PM PT / 13:30–22:00 CET

Samstag, 13. Sept. → 4:30 AM–12 PM PT / 13:30–21:00 CET

Sonntag, 14. Sept. → 4:30 AM–1 PM PT / 13:30–22:00 CET