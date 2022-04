Rocket League: Showcase-Video zeigt Inhalte des NASCAR Fan Pack 2022

Autor:, in / Rocket League

Schaut euch jetzt neue Spielszenen aus Rocket League an und verschafft euch einen weiteren Eindruck vom NASCAR Fan Pack 2022 und deren Inhalte.

In Rocket League darf man sich immer auf neue Inhalte freuen und mit dem NASCAR Fan Pack kommen auch NASCAR Fans auf ihre Kosten und können ihren Lieblingsfahrer in Rocket League befunden. Mit den optischen neuen Boliden kann und soll man natürlich Tore schießen und was gibt es da besseres als ein Auto aus der NASCAR Reihe.

Im NASCAR Fan Pack 2022 befinden sich:

NASCAR Next Gen Ford Mustang

NASCAR Next Gen Chevrolet Camaro

NASCAR Next Gen Toyota Camry

NASCAR Next Gen Motorsound für alle 3 Next Gen-Autos

NASCAR Next Gen Goodyear Racing-Räder

Neun NASCAR-Team-Aufkleber und dazu passende Spielerbanner Toyota Camry Joe Gibbs Racing #19 Chevrolet Camaro Hendrick Motorsports #5 Spire Motorsports #7 Trackhouse Racing #1 Richard Childress Racing #8 Ford Mustang Team Penske #12 Front Row Motorsports #34 RFK Racing #17 Stewart-Haas Racing #4



Die Inhalte könnt ihr im folgenden Video bewundern:

