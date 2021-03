Rocket League: Trailer läutet Saison 3 ein

Autor:, in / Rocket League

Saison 3 in Rocket League startet am 7. April 2021 und wird am 21. Juli enden. Macht euch bereit für die bisher rasanteste Saison mit einem neuen Rocket Pass, Herausforderungen und Inhalten von NASCAR und Formel 1, die im Mai erscheinen.

NASCAR und Formel 1

Diese beiden Titanen der Rennstrecke kommen in Rocket League während der gesamten Saison 3 mit eigenen Paketen ins Rennen. Weitere Infos bis zur Veröffentlichung von NASCAR Anfang Mai und F1 Mitte Mai folgen.

Tyranno

Macht euch bereit, die Kontrolle über diesen Meister der Raserei mit einer Dominus-Hitbox im Season 3 Rocket Pass zu übernehmen. Die vollständige Rocket Pass Enthüllung erfolgt nächste Woche.